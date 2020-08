Suspenden por 30 días el regreso a clases en Santiago del Estero ante récord de contagios

La vuelta a las clases presenciales programadas en Santiago del Estero para el 18 de agosto próximo, fue suspendida por el término de 30 días ante el aumento récord de casos que tuvo la provincia en las últimas 48 horas, medida que fue respaldada por el ministro de Educación, Nicolás Trotta. El gobernador Gerardo Zamora indicó que de volver a reiniciarse el cronograma presencial los miembros de la comunidad educativa “recién deberían concurrir a las escuelas el próximo 6 de septiembre”, mientras ratificó que “se mantiene la educación y capacitación virtual para garantizar la continuidad pedagógica, que se venía dando a los alumnos”. “Valoramos lo que venían haciendo docentes y directivos” de preparar las escuelas para lo que será el regreso a las aulas de los últimos años de los niveles primario y secundario, cuando la situación epidemiológica lo permita, expresó Zamora. Ante esta situación, Trotta lamentó la aparición de nuevos casos y apoyó la decisión del gobernador ya que la prioridad “siempre ha sido el cuidado de la salud de toda la comunidad educativa”. “El regreso a las aulas no es un camino sencillo; implica avances, revisiones y retrocesos de ser necesario, la vuelta segura conlleva una revisión diaria de la situación epidemiológica de cada región, la aplicación de protocolos, la construcción de consensos”, añadió el ministro de Educación. Y destacó que “el regreso físico a las escuelas requiere de una mirada integral”. La Nación y la provincia garantizarán la continuidad pedagógica a distancia de alumnas y alumnos y de los procesos de capacitación previstos para las maestras y maestros en conjunto con el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) que se han programado para la semana del 10 al 14 de agosto.

