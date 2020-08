San Vicente pone en marcha la linea de seguridad 147

Desde la Secretaría de Protección Ciudadana continúan trabajando para fortalecer la seguridad en el distrito.

Avanzan con una línea de seguridad por la cual los vecinos y vecinas pueden reportar hechos de inseguridad o situaciones sospechosas. Se trata del 147, un número mediante el cual, desde el Municipio, accionan de manera inmediata ante las alertas recibidas.

