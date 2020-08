Prevención: la policía secuestró 27 motos y aprehendió a 101 personas en Almirante Brown

En las últimas 24 horas la Policía Bonaerense llevó adelante una importante cantidad de oprativos de control e interceptación de motovehículos haciendo foco en la prevención de la modalidad delictiva “motochorros”. De acuerdo a informes Policiales, se controló a cientos de motos y a sus ocupantes procediendo al secuestro o incautación de 27 motocicletas retenidas en dependencias policiales. Estas acciones se desplegaron en la totalidad de las localidades de Almirante Brown no solamente en las áreas céntricas o comerciales sino también en los barrios en general. Estas acciones preventivas permitieron qprehender a 101 sospechosos. También se secuestraron tres armas de fuego y seis vehículos. Según trascendió, la Policía Bonaerense no sólo realizó operativos rotativos de interceptación, sino que además los móviles policiales (que realizan prevención en las denominadas cuadrículas) detienen a cualquier motociclista sospechoso y proceder a su identificación en forma preventiva. CAPTURARON A LOS MOTOCHORROS DE ADROGUÉ Un allanamiento realizado esta mañana por la Policía Bonaerense en una finca de Malvinas Argentinas permitió concretar la detención de los dos autores (de 19 y 21 años) del robo al padre e hijo ciclistas concretado el lunes pasado por la tarde en la localidad de Adrogué. Ambos fueron aprehendidfos por el delito de Robo Agravado por el Empleo de Arma de Fuego y Tenencia Ilegal de Arma de Fuego y Munición. En el lugar de la detención se secuestraron armas, proyectiles, la bicicleta robada, la moto en la que se trasladaban, 14.200 pesos y 850 gramos de marihuana.

Both comments and pings are currently closed.