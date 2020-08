En Jujuy aplican un tratamiento experimental para el coronavirus en base a ibuprofenato

La provincia de Jujuy inició en uno de sus hospitales el tratamiento de pacientes con coronavirus en base a ibuprofenato, un procedimiento experimental impulsado desde un laboratorio cordobés, informó esta noche el Comité de Operativo de Emergencias (COE) jujeño. La experiencia se desarrolla en el hospital “Oscar Orías”, de la localidad de Libertador General San Martín, donde dos pacientes tuvieron una “rápida” recuperación, de acuerdo al informe del COE. El coordinador del Comité, Omar Gutiérrez, indicó que “así como resultó con los tratamientos que se aplican en base al plasma de pacientes recuperados, se buscó otros nuevos con cierta evidencia de su eficacia” . En ese contexto “es que se empezó a aplicar el tratamiento con ibuprofeno, pero que cuenta una formulación distinta a la conocida”, explicó Gutiérrez. Agregó que se está desarrollando una primera experiencia en Libertador General San Martín y se evalúa empezar a aplicar el tratamiento en otros centros de salud donde se encuentran internados pacientes con coronavirus. “Lo que se utiliza es el medicamento modificado químicamente para ser nebulizado y absorbido a nivel respiratorio, el cual se está aplicando, con previo consentimiento, a pacientes con estadío moderado para evitar que necesiten un respirador artificial”, detalló el Coordinador. Voceros del hospital detallaron que al ser tratados “dos pacientes con neumonía bilateral demostraron alivio y se recuperaron rápidamente”,y mañana obtendrían el alta. Indicaron que el tratamiento se está aplicando de manera preventiva también en enfermeros de ese hospital. Jujuy registró hoy 96 nuevos casos de coronavirus , en Jujuy, y ascienden a 2.768 el número de personas contagiadas con domicilio en la provincia; mientras que murieron cinco personas. El COE anunció también la autorización desde mañana para salir a realizar caminatas y trotar en las localidades comprendidas en “zona amarilla”, permaneciendo el aislamiento en fase 1 a nivel provincial.

