Mantegazza avanzó en la ejecución de importantes obras para clubes de barrios del distrito

En el día de hoy, el Intendente Nicolás Mantegazza recibió al Subsecretario de Infraestructura Deportiva y Competencias de la Nación, Sergio Palmas, en el marco de la implementación del programa “Clubes en Obras” en distintas instituciones deportivas del municipio. Los funcionarios se reunieron en el Palacio Municipal, donde dialogaron sobre las políticas aplicadas y ejecutadas desde el Gobierno Nacional y Provincial. “Clubes en Obras surge de la voluntad del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y del Ministro Matías Lammens, que interpretó el pedido presidencial. Tiene una doble finalidad, por un lado la de ayudar a los clubes que vienen de ser castigados por las medidas aplicadas por el gobierno anterior y, por otro lado, generar trabajo genuino”, indicó Palmas. Juntos, Intendente y Subsecretario, visitaron el Club Porteño, donde fueron recibidos por el presidente de la institución, Fernando López y parte de la comisión directiva. En la sede del club ya comenzaron las obras de refacción y reacondicionamiento de los vestuarios, que forman parte del plan de mejoras que impulsa la institución con los fondos otorgados, mediante el programa aplicado por la Nación. “Para nosotros es muy importante poder estar hoy en el Club en el año de su 125 aniversario. En conjunto con el Gobierno Nacional, a través de este programa que ha lanzado el Ministro Matías Lammens y Sergio Palma encargado de la Subsecretaria de Infraestructura Deportiva, hemos podido acompañar a una institución modelo como lo es el Porteño. Vemos su crecimiento y compromiso con la comunidad, es fundamental trabajar sobre estas políticas en beneficio de nuestros vecinos y vecinas”, destacó Mantegazza. Finalmente, desde la institución se mostraron muy agradecidos con la colaboración brindada por el Estado Nacional y Municipal. “No podríamos pegar un ladrillo si no fuera por esta gran ayuda. Lo único que podemos hacer es agradecer, porque veníamos con un bajón anímico por la cuarentena, y ahora ver que el club está mejorando y que se realizan obras es una alegría inmensa”, destacó Fernando López. Además, participaron la Secretaria de Cultura y Deportes municipal, Silvina Guevara, el Director de Deportes, Cristian Gómez y la Presidenta de la Unión de Clubes de San Vicente, Emilce Dávalos.

