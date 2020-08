En pandemia el municipio ya entregó mas de 150 mil ayudas directas alimentarias

El Municipio de Almirante Brown incorporó nuevos puntos de entrega de alimentos en las delegaciones del distrito para profundizar el acercamiento con los vecinos y vecinas ante la pandemia del Covid 19, y aumentó a 1200 los módulos alimentarios diarios que son recibidos por las familias. Concretamente, la Comuna brownwiana lleva entregadas más de 150 kil ayudas alimentarias directas a familias del distrito desde el inicio de la pandemia en marzo pasado. Esta ayuda se suma a la que aportan tanto la Nación como la Provincia. En este sentido, desde la gestión que encabeza el intendente Mariano Cascallares, explicaron que el reparto se realiza actualmente en trece puntos de recolección distribuidos en las Delegaciones Municipales, con el objetivo de “atenuar el impacto económico y social que representa el Coronavirus y evitar que los vecinos y vecinas salgan de sus casas”. “A partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio nos vimos obligados a buscar un nuevo método de acercamiento a la comunidad y generar un instrumento para descentralizar y mejorar la entrega de alimentos. En este sentido incorporamos 13 puntos de entrega, siguiendo protocolos de distancia e higiene”, sostuvo la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos local, Bárbara Miñán. Remarcó, en este sentido, que actualmente se están entregando entre 1.000 y 1.200 bolsones de comida diarios, principalmente porque muchas familias que vivían de trabajos diarios o changas dejaron de tener ese ingreso debido a la extensión de la cuarentena. Con esta nueva organización en la entrega de alimentos, se puso en marcha un cambio en la metodología de entrega: de ahora en más, todos los vecinos y vecinas que necesiten la ayuda del Estado municipal deben comunicarse al número de Whatsapp 1169602787 para ser vinculados con el sistema de Desarrollo Social y registrarse con su DNI. Luego, si ya habían recibido asistencia anteriormente podrán pedir un turno mensual para ir a retirar los alimentos al día siguiente a la delegación más cercana. En caso de que sea la primera vez que requieren la ayuda, un equipo de trabajadores y trabajadoras sociales se comunicarán telefónicamente y se habilitará el permiso correspondiente. Cada entrega en las delegaciones se lleva adelante siguiendo estrictos protocolos de distancia, y también de seguridad e higiene, mediante la utilización de barbijos y alcohol en gel, además de mediciones de temperatura a todos los vecinos y vecinas que se acerquen a las delegaciones. Por otra parte, además de la asistencia en puntos cercanos, también se puso en marcha la entrega de bolsones alimentarios de forma domiciliaria para aquellas personas que por motivos de salud no puedan acercarse a las delegaciones. “En este contexto de crisis económica y sanitaria nuestro rol como Estado es cuidar a los vecinos y vecinas en el derecho a la salud pero también a la alimentación”, puntualizó Miñán, al tiempo que agregó que “siempre apostamos a la organización comunitaria y al trabajo territorial para estar cada vez más cerca de los vecinos y las vecinas”. Por último, desde el Municipio de Almirante Brown remarcaron que cada bolsón alimentario está conformado por productos de la canasta básica, incluyendo en caso de que así sea requerido, componentes aptos para celíacos.

