Desde el lunes habrá que reservar pasaje para viajar en el Roca desde La Plata

La Municipaldad de La Plata anunció que a partir del lunes será obligatorio reservar el boleto para poder viajar en el tren de la línea Roca que une a la capital bonaerense con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, medida que se tomó para evitar aglomeraciones y la propagacion del coronavirus. Al respecto, el secretario de Transporte local, Miguel Forte, explicó que “desde este lunes deberán reservar un lugar en el tren quienes desarrollen alguna de las 24 actividades esenciales y viajen en la línea Roca con sentido a Constitución entre las 6 y las 10 de la mañana, los días hábiles”. En consecuencia, y de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Transporte de la Nación, solamente podrán avanzar en la reserva y posterior utilización del servicio las personas que además de estar habilitadas para ir a trabajar, estén considerados dentro de las actividades esenciales. Por tal motivo, además de la reserva realizada a través de la aplicación, aquellos vecinos que utilicen el servicio de trenes deberán contar con el Certificado Único Habilitante de Circulación (CUHC) y la tarjeta SUBE. De este modo, desde el municipio explicaron que el trámite de reserva se puede realizar a través de la APP “Reserva tu Tren” (disponible en Android y IOS), desde la dirección web www.argentina.gob.ar/reservatutren o comunicándose al 0-800-222-8736 (TREN). “Aquellas personas que no cuenten con una reserva, el permiso de circulación y la tarjeta SUBE no podrán utilizar el servicio”, concluyó Forte.

