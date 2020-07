Berni y Cascallares recorrieron controles de gendarmeria en Brown

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrieron los controles preventivos que realiza Gendarmería Nacional en el distrito y evaluaron juntos el mapa del delito de la región. Sergio Berni analizó junto al jefe comunal los avances de la investigación del caso de Fernando Marino, que avanzó con la detención de los dos presuntos responsables del hecho, una pareja de motociclistas, luego de allanamientos realizados en los monoblocks de Lavallol. También evaluaron juntos el despliegue de la Policía Bonaerense y de Gendarmería Nacional en Almirante Brown y en la región. Acordaron continuar articulando entre Nación, Provincia y Municipio para seguir reforzando la prevención del delito en nuestro distrito.

Both comments and pings are currently closed.