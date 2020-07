La agenda cultural llega con nuevas propuestas virtuales

En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de Coronavirus, el Municipio de Almirante Brown continúa con una variada agenda cultural, a través de la red social Facebook del Instituto de las Culturas Brown, para el deleite de grandes y chicos. El jueves 23, a las 15, vuelve “El Rato de Zelmira”, con más historias para compartir en familia. Más adelante, a las 18 hs, llega una muestra virtual de los alumnos de canto del Instituto de las Culturas con su profesora Mariana Novoa; y a las 20:30hs., se suma la compañía “Cabeza de Alfajor”, para divertir a los más chicos del hogar. El viernes 24, a las 18, se exhibirá la Muestra “Contemporáneo Online”, y a las 20:30, llegan los talleres de Escuela Municipal de Artes , con “Historia del arte 1”. El fin de semana, comienza el sábado 25, a las 15, con la propuesta NINXS CREATIVOS EN CASA, a través de la cual desde el Instituto Municipal de las Culturas se pretende impulsar la creatividad de los chicos en plena cuarentena. Más tarde, a las 20hs, se brindará una producción audiovisual que retrata a una exponente del arte vivo del distrito. La artista plástica “Marta Hauth, vive y pinta, Rafael Calzada”. El domingo 26, arranca la tarde con toda la música del trío “Las Nietas de Mario”. La agrupación integrada por Mario Varela (abuelo) en guitarra y voz, y Eliana y Damaris (las nietas) en percusión, piano, violín y voz, brindarán a partir de las 18.30hs., un momento musical para el disfrute de toda la familia. Cerrando la jornada de domingo llega a las 20.30, Alejandro Moore con su tradicional taller de Bombo Legüero.

Both comments and pings are currently closed.