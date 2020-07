Kicillof y Cascallares inauguraron cinco centros de atención primaria de la salud

El gobernador de la provincia de Buenos Aires., Axel Kicillof, y el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, inauguraron hoy cinco nuevos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en diferentes localidades de nuestro distrito. Del acto también participó el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan; el viceministro Nicolás Kreplak; y el subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación, Alejandro Costa. Estas obras, que implican una inversión de $80.779.538, permiten que Almirante Brown cuente con una nueva Red de Centros de Atención primaria de la Salud conformada por 32 establecimientos sanitarios. De ese total, 21 CAPS fueron totalmente ampliados y refaccionados sumando metros cuadrados y servicios médicos. Mientras tanto, se destaca la construcción de ocho centros de salud nuevos, de los cuales cinco fueron inaugurados y tres más se encuentran en plena construcción. De los cinco nuevos CAPS, tres (N° 8 “El Encuentro” de Malvinas Argentinas; N° 2 “Mi Horizonte” de Claypole y N° 3 “Barrio Lindo” de Malvinas Argentinas) se construyeron reemplazando a edificios contiguos. Y otros dos (el CAPS de Yapeyú en Longchamps y Glew; y el CAPS de San José) son edificios totalmente nuevos en zonas que no contaban con ese servicio de atención primaria de la salud. El CAPS de San José comenzará a funcionar la semana próxima. Cada CAPS nuevo de Almirante Brown cuenta con consultorios médicos (todos tienen 6, y “El Horizonte” de Claypole posee cuatro consultorios), farmacia, SUM, sala de espera, enfermería y núcleos sanitarios. Varios también poseen sector de ingreso de ambulancias para emergencias médicas. El gobernador Axel Kicillof aseguró que “el intendente Cascallares muy sabiamente decidió encarar estas obras para el distrito. Acá en Brown hay un sistema de salud muy robusto e inclusivo”, y agregó: !si no hubiéramos hecho todas estas obras, hoy ya estaría desbordada la capacidad hospitalaria de la provincia”.. A su turno, el intendente Mariano Cascallares se mostró orguilloso por la fuerte ampliación de la red sanitaria browniana y ese sentido señaló: “En paralelo al nuevo Hospital de Emergencia María Eugenia Alvarez, a las obras que se finalizan en el Arturo Oñativia, a las 1046 camas de aislamiento que sumamos o a haber multiplicado por ocho las camas UTI de nuestro distrito, desde ahora contamos con una nueva red de atención primaria de la salud que le acerca este servicio esencial a nuestras vecinas y vecinos con edificios y equipamiento de última generación y con el personal capacitado”. El gobernador y el jefe comunal destacaron el hecho de que desde marco pasado a la fecha Almirante Brown haya multiplicado por ocho la cantidad de camas de terapia intensiva del sector público: arrancó con 9 camas UTI y hoy posee 71 camas UTI totalmente equipadas y listas para recibir pacientes.

