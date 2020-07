Feria del Libro Infantil y Juvenil virtual

La edición 30º de la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Buenos Aires se llevará a cabo desde el 20 al 31 de julio a través del sitio web el-libro.org.ar. En la programación habrá nutrida programación destinada a niños, jóvenes y adultos mediadores de lectura. La 30° Feria del Libro Infantil y Juvenil de Buenos Aires y la de su sede simultánea en La Plata, suspendidas por la pandemia, tendrán un formato virtual con una nutrida programación destinada a niños, jóvenes y adultos mediadores de lectura, que se podrá seguir en su sitio web el-libro.org.ar desde el 20 al 31 de julio. Según informaron desde la Fundación El Libro (FEL), a esto se sumará la presencia del Mapa de Librerías Argentinas, en el mismo sitio, con más de 700 librerías de todo el país, que podrán satisfacer la demanda de libros en sus propios locales o por envíos a domicilio, de acuerdo al funcionamiento autorizado en cada localidad. “Como dijimos en los días de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la Feria sigue en las librerías. Porque estamos en el momento crucial de sostener el canal principal por el que el libro circula en la Argentina. Y de esta manera la Feria Infantil y Juvenil será, por primera vez, de presencia en todo el país”, dijo la presidenta de la FEL María Teresa Carbano a través de un comunicado de prensa. La programación contará con actividades grabadas y en directo, producidas por la propia Fundación, por expositores y libreros y por entidades y grupos que participan tradicionalmente en la Feria del Centro Cultural Kirchner y de La Plata. Además, habrá una oferta de conferencias y entrevistas dirigidas a docentes, bibliotecarios y talleristas, que reemplazará a las Jornadas de Mediadores que se desarrolla todos los años. En ese sentido, el director Institucional y Cultural de la FEL Oche Califa señaló que habrá “videos con narraciones, teatro, música, ciencias para todos los intereses y todas las edades. Y algunas actividades en vivo, con presencia virtual de público, entre ellas un encuentro internacional booktuber. Las actividades estarán disponibles todos los días, pero en cada uno de ellos propondremos un programa del día”.

