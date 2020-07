El municipio avanza con varios frentes de obras viables en el distrito

Mientras continúa con operativos de desinfección, de control de los casos de Covid-19 en los barrios y en las localidades, y con acciones para seguir fortaleciendo al sistema sanitario local, el Municipio de Almirante Brown avanza con varios frentes de obra viales para mejora la transitabilidad en arterias consideradas clave. Desde la Secretaría de Infraestructura local indicaron que “en paralelo a las obras de cloacas y agua potable en marcha, avanzamos con trabajos viales de pavimentación, bacheo y mejorado de calles en diferentes barrios priorizando siempre la conectividad entre las instituciones educativas y las barriadas brownianas”. Una de estas obras en marcha se desarrolla en los barrios Gendarmería y El Triunfo de la localidad de Glew. Allí la Comuna browniana mejora la transitabilidad de las calles Conde y Romero. La repavimentación de la calle Alsina en la localidad de Burzaco es otra obra clave que se desarrolló en los últimos días a pedido de los vecinos. Un tramo de la calle Bynnon de Adrogué también fue repavimentado y ya es utilizado por los automovilistas. También en San Francisco Solano, más precisamente en la intersección de avenida Lirios y la calle Nardo, se avanzó con una importante obra vial para toda esa zona. En la localidad de San José se concretó la obra vial en las calles Salta y también en la arteria Amenedo. Y desde Infraestructura anticiparon que ya se están planificando nuevas intervenciones viales para continuar mejorando la transitabilidad en todo nuestro distrito.

