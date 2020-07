“Sin Salir de Casa”, el programa de comercio online que sigue creciendo en el distrito

El Municipio de Almirante Brown continúa profundizando el programa “Sin Salir de Casa”, la iniciativa impulsada para fomentar la venta online, cuidando el trabajo de los comerciantes en este contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio, y también a los vecinos y vecinas, quienes pueden adquirir una gran variedad de productos en cientos de locales brownianos, de forma directa. Esta propuesta, que sigue creciendo y ya cuenta con más de 200 comercios adheridos, funciona a través de la página oficial del Municipio, donde los interesados podrán encontrar una lista con varios rubros y los datos de los distintos locales, feriantes, productores rurales y emprendedores, incluyendo sus horarios de atención y líneas directas de Whatsapp para que los pedidos lleguen directo a las casas. “Este programa es muy importante porque es una forma de cuidar la salud y la economía de vecinos, vecinas y comerciantes de nuestro Distrito, en este contexto de pandemia tan delicado”, subrayaron desde la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional de Almirante Brown, quienes indicaron que el rol del Estado municipal es de “conectar a los interesados de ambas partes”. La iniciativa “Sin Salir de Casa” fue sumando distintos rubros y actualmente se encuentran disponibles: Mercados y almacenes; Bazar y decoración; Carnes y pescados; Arte y artesanías; Dietéticas; Farmacias, ópticas y ortopedias; Ferreterías, sanitarios y pinturerías; Gastronomía; Heladerías; Libros, librerías y jugueterías; Perfumería y artículos de limpieza; Alimentos para mascotas; Panaderías y pastelerías; Indumentaria textil; Frutas y verduras; Insumos informáticos y celulares; Lavadero de ropa; Calzado y marroquinería; Florerías y viveros; Electrodomésticos y service, y Automotor. Desde la Comuna, asimismo, elaboraron un protocolo para que tanto en el despacho de productos como en la entrega, se respeten las normas de distanciamiento, el uso de barbijo y también de alcohol en gel. En este sentido, en el sitio web sinsalirdecasa.brown.gob.ar los interesados pueden navegar entre las distintas opciones y rubros disponibles, y los comerciantes que quieren sumarse pueden postularse para que su emprendimiento también forme parte de esta red. Para cualquier información, el Municipio de Almirante Brown puso a disposición el correo sinsalirdecasa@brown.gob.ar o la línea telefónica 5034-9922, que funciona de lunes a viernes de 8 a 14.

