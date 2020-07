Gustavo Menéndez informó que tiene coronavirus y Magario se autoaisló preventivamente

Tras el anuncio del intendete de la ciudad de Merlo y presidente del PJ bonaerense que confirmó su contagio por Twitter, la vicegobernadora de la provincia decidió aislarse por haber estado reunida con él el último sábado. El intendente de Merlo y presidente del PJ bonarerense, Gustavo Menéndez, dio positivo de coronavirus, aunque su estado de salud es bueno y se encuentra aislado; y la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, que estuvo reunida con él el sábado, decidió autoaislarse preventivamente. “Hace un rato me acaban de informar que el hisopado que hice en el día de ayer al mediodía arrojó como resultado que soy Covid-19 positivo. Me siento muy bien”, escribió el jefe comunal merlense hace unas horas en su cuenta de la red social Twitter.

