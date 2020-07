Coronavirus: Néstor Grindetti, intendente de Lanús, dio positivo

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, fue diagnosticado positivo de coronavirus, se encuentra asintomático y “en buen estado general de salud”, informó el municipio. El jefe comunal se había realizado un primer testeo, con resultado negativo, el jueves pasado, día en que se conoció que su pareja, la funcionaria porteña Karina Spalla, había confirmado la infección de coronavirus.

Both comments and pings are currently closed.