Se recuperó el primer paciente del Lucio Melendez que recibió plasma

El Municipio de Almirante Brown informó que se encuentra avanzada la recuperación de Fernando, el primer paciente en ser tratado con plasma sanguíneo en el Hospital Provincial Lucio Meléndez. Las autoridades del nosocomio indicaron que el paciente salió de la Unidad de terapia Intensiva (UTI) y se recupera de su afección de Covid-19. La jefa de la UTI del Lucio Meléndez,doctora Ilda Vega Weiss (foto), precisó que “Fernando hasta hace un ratito fue nuestro paciente (en Terapia Intensiva). Ingresó hace un mes en malas condiciones con dificultades respiratorias por contagio de Covid-19. Cursó su enfermedad con dificultades: con ventilación mecánica, con drogas que lo ayudaron y con la aplicación de plasma sanguíneo”, explicó. La doctora agregó que gracias al trabajo de todo el equipo del Hospital Lucio Meléndez hoy Fernando salió de Terapia Intensiva e inició la última etapa de su recuperación. Incluso ya pudo comunicarse con su familia que lo está esperando con los brazos abiertos. El Municipio de Almirante Brown recordó que a través del programa solidario “Causa Común” continúa promoviendo la donación voluntaria de plasma saguíneo de parte de aquellos vecinos y vecinas que superaron al Covid-19. Para ello, la Comuna se está contactando con cada uno de los pacientes brownianos curados invitándolos a convertirse en donantes para continuar ayudando a salvar vidas como la de Fernando. Para contactarse con “Causa Común”, comunicarse al wats app 11 6960 2774 o enviar un mail a causacomun@brown.gpb.ar . En Almirante Brown ya suman cerca de 1300 los pcientes que superaron el Coronavirus.

