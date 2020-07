Lanús: Inquilinos cruzaron a Grindetti por los alquileres

La asociación de inquilinos Alquiler Justo Lanús cruzó al Intendente Nestór Grindetti por sus declaraciones en el Diario Perfil acerca de un área de mediación que funcionaría en la municipalidad para acercar posiciones entre propietarios e inquilinos, y manifestó su preocupación frente a una posible maniobra del Ejecutivo local para neutralizar el proyecto que se presentó para crear una mesa de gestión de problemáticas referidas a alquileres con participación de las organizaciones de inquilinos. “En estos meses de aislamiento nos hemos reunido con cámaras que nuclean a más de mil comerciantes y ninguno recibió ayuda del Municipio para renegociar los contratos de alquiler, o establecer planes de pago acordes a la situación de emergencia que estamos viviendo”, expresaron desde la organización. “Esa oficina de mediación funciona solo en los diarios”, agregaron. Cabe recordar que la semana pasada, el Concejal del Frente de Todos Gabriel Sandoval presentó un proyecto de ordenanza que propone la creación de una mesa de gestión de problemáticas referidas a alquileres en el ámbito local, con participación de todas las partes: Ejecutivo local, asociaciones de inquilinos, Defensoría del Pueblo y el Colegio de Martilleros. Según explicaron desde la organización de inquilinos lanusense, la ordenanza recibió el visto bueno de muchos interbloques de la oposición, pero que desde el oficialismo aún no se han manifestado ni en contra ni a favor. Desde Alquiler Justo Lanús dicen que las declaraciones de Grindetti no son azarosas, y que podría tratarse de una maniobra para dejar a las asociaciones de inquilinos afuera del ámbito de negociación. “La oficina de mediación no funciona hoy en día, pero no es casualidad que el Intendente reflote el tema cuando el proyecto que presentamos con Gabriel Sandoval empieza a tener más apoyos”, explicaron. Por último, pidieron que se de tratamiento lo más pronto posible a este tema, porque “los conflictos entre inquilinos y propietarios se multiplican día a día”.

