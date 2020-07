De cara al Día del Amigo, Vizzotti recordó los riegos de mantener encuentros

El Ministerio de Salud informó hoy 26 nuevas muertes por coronavirus en el país, por lo que el total acumulado de fallecimientos llega a 2.246, a la vez que se hizo un llamado a la “responsabilidad individual” para solo realizar encuentros por el Día del Amigo “donde están autorizados” y “cumpliendo con las recomendaciones”. “Viene el Día del Amigo y los encuentros no están autorizados donde rige el aislamiento social, preventivo y obligatorio: San Fernando (Chaco), en AMBA y en la provincia de Jujuy”, recordó la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, al encabezar el reporte matutino de la cartera sanitaria. En cuanto a las jurisdicciones donde se permiten los encuentros, apuntó que el riesgo en estas reuniones “es más alto en lugares cerrados, cuanto más cerca y más tiempo estemos y cuando realizamos actividades más intensas”. Vizzotti convocó a “entender la importancia por la cual por ahora tenemos que seguir postergando estos encuentros y saber que falta menos si cumplimos con las recomendaciones”. Durante el reporte, se destacó el “buen dato” del total de personas recuperadas, 54.105, el 44,1% de los casos confirmados, con lo cual el total de personas con infección en curso es de 66.173. “Lo positivo es este número importante de personas que se han recuperado, que llegan casi al 45% de todas las personas que se han confirmado”, señaló Vizzotti. La funcionaria también apuntó que “la mortalidad por millón de habitantes es una de las más bajas de la región”. Vizzotti dijo que “el sistema de salud sigue pudiendo dar respuestas a quien necesita ser atendido”. “Cuando comparamos julio de este año con otros años”, amplió, se observa que “en este momento no está circulando prácticamente otro virus que nos sea SARS-CoV-2”, lo que “ha impactado en la disminución de las enfermedades respiratorias”. Vizzotti señaló que “la responsabilidad individual, lo que hagamos cada una, cada uno, es clave, tenemos que seguir cumpliendo las recomendaciones”. Lo positivo es este número importante de personas que se han recuperado, que llegan casi al 45% de todas las personas que se han confirmado” En relación a los nuevos fallecimientos, se informó que corresponden a 16 hombres, 4 de 54, 78, 85 y 91 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; 10 de 64, 73, 74, 77, 82, 83, 86, 83, 89 y 91 años, residentes en la ciudad de Buenos Aires; uno de 91 años, residente en Córdoba; uno de 74 años, residente en Santa Fe; y 10 mujeres, 6 de 62, 66, 68, 77, 84 y 98 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; 3 de 74, 91 y 85 años, residentes en la Ciudad; y una de 73 años, residente en Mendoza. La tasa de letalidad del Covid-19 es de 1,8% de los casos confirmados y de mortalidad, de 48,9 cada millón de habitantes, en tanto que la tasa de incidencia de la enfermedad es de 220 cada 100 mil habitantes, precisó Alejandro Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias. El total de camas ocupadas en las unidades de terapia intensiva por patologías Covid y no Covid es de 824 (91,9 en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires). El porcentaje de ocupación de estas camas es del 54,4 a nivel nacional y de 63,9 en el área metropolitana. Ayer fueron realizadas 9.485 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 541.238 pruebas diagnósticas para coronavirus, lo que equivale a 11.927,6 muestras por millón de habitantes. El índice de positividad acumulado es de 27,3% del total de testeos, mientras que ayer fue de 41,5 en la ciudad de Buenos Aires, 46 en la provincia de Buenos Aires, 30 en el resto del país y 40,9 a nivel promedio nacional. El número de casos descartados hasta ayer es de 326.866 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico). Ayer se confirmaron 3.223 nuevos casos, lo que hace un total de 122.524 (49,3% mujeres y 50,7% hombres), 1.093 (0,9%) son importados, 39.113 (31,9%) son contactos estrechos de casos confirmados, 62.057 (50,6%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Both comments and pings are currently closed.