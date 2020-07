Presentan la agenda de actividades culturales y virtuales en vacaciones de invierno

El Municipio de Almirante Brown presentó la más completa agenda de actividades culturales virtuales para toda la familia de cara a las vacaciones de invierno que están comenzando. A lo largo de dos semanas, el Instituto de las Culturas browniano desarrollará todo tipo de propuestas para disfrutar desde casa en este receso que se inicia. Respetando el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el Instituto invitó a las vecinas y los vecinos a unirse a su cuenta de Facebook y a @museo.macab en Instagram para seguir desde cada casa las actividades programadas para estas vacaciones de invierno en nuestro distrito. De hecho, toda la agenda completa se encuentra y puede seguirse ingresando en https://www.facebook.com/InstitutoDeLasCulturasBrown/ El Instituto de las Culturas browniano denominó a las actividades de estas vacaciones de invierno “Mundos Fantásticos”. Cada semana de julio nuevos artistas, diversas actividades, increíbles narraciones y propuestas para toda la familia (también durante los fines de semana) conforman la propuesta virtual de la Comuna browniana para las vacaciones de invierno que se están iniciando. En la agenda cultural se encontrarán desde exposiciones de arte virtuales hasta actividades infantiles y teatro, pasando por danzas y narraciones para disfrutar.

Both comments and pings are currently closed.