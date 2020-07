Kicillof: “Vamos a pasar a una cuarentena intermitente”

El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció que en la provincia de Buenos Aires van a pasar a “una cuarentena intermitente” y dijo: “Estamos en la posibilidad de manera escalonada y lenta de volver a la etapa anterior, que vamos a poder sostener solo en la medida en que no vuelvan a aumentar los contagios”. “El día lunes vamos a volver a la apertura de empresas que teníamos abiertas antes, con protocolo estricto y transporte propio. El miércoles vamos a volver solo a los comercios barriales, y el lunes que viene a las actividades profesionales permitidas”, detalló el mandatario en un mensaje desde la residencia de Olivos. Kicillof afirmó que “la cuarentena en la Argentina salvó vidas y evitó muertes”, y destacó que eso “se logró gracias a la unidad de todos los que tienen responsabilidad de gobierno: los 24 gobernadores que acompañaron al gobierno nacional y los 135 intendentes en la provincia, oficialistas y opositores”. “No es que bajaron los casos pero dejaron de crecer a tanta velocidad”, dijo el Gobernador en su exposición, en la que detalló que la cuarentena estricta sirvió para tener “más camas de terapia, más lugares de aislamiento y un aumento de producción de plasma”.

