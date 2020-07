El municipio de Brown ya repartió 3mil toneladas de alimento en colegios

El Municipio de Almirante Brown distribuyó casi tres mil toneladas de alimentos a 247 instituciones educativas en las doce localidades del Distrito, en un trabajo coordinado con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y la Dirección General de Escuelas bonaerense. Se trata de los módulos alimentarios del Servicio Alimentario Escolar (SAE), los cuales se entregan a cada escuela mediante una importante logística encabezada por el Municipio, y conformada por directivas y directivos de estas instituciones educativas, el cuerpo docente de diferentes niveles, equipos de diversas áreas municipales y voluntarios. En este sentido, y en el marco de la actual pandemia de Covid-19, la Comuna que encabeza el intendente Mariano Cascallares repartió desde abril 2.821.000 kilos de mercadería, la cual fue entregada en unos 260.000 bolsones. “Estamos trabajando para garantizar el derecho a la alimentación de alumnos y alumnas que antes del aislamiento social, preventivo y obligatorio desayunaban y almorzaban en la escuela”, explicaron desde el Municipio. La entrega de los alimentos se lleva adelante en distintas instituciones educativas de la Comuna, en un proceso organizado con protocolos de distanciamiento, y respetando las normas de seguridad e higiene. Sólo este martes, por ejemplo, se distribuyeron 178 toneladas de alimentos a familias de Almirante Brown, repartidas en 15.500 bolsones en distintos establecimientos educativos brownianos. Entre ellas, la Escuela Primaria Nº15 de San José, donde se entregaron 268 bolsones; las escuelas secundarias Nº 9, de Rafael Calzada, y la Nº 38 de Burzaco, que repartieron 492 y 179 bolsones; y también jardines de infantes, como el Nº 944, de Burzaco, que brindó 245 módulos alimentarios, entre otros. El reparto se realiza en las doce localidades con el objetivo de “atenuar el impacto económico y social que representa el Coronavirus”. En este marco, los familiares de los alumnos y alumnas se acercan a cada establecimiento a recibir su bolsón de comida, notificando previamente los datos de cada estudiante. Por último, desde el Municipio remarcaron que “cada módulo alimentario está conformado por productos de primera necesidad que permiten garantizar un importante contenido proteico y nutricional”, como frutas y hortalizas, latas de garbanzos, paquetes de harina, arroz, fideos y galletitas, como también botellas de aceite, tomate en salsa y huevos, entre otros.

Both comments and pings are currently closed.