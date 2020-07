Cascallares encabezó reclamo de intendentes al ENRE por los cortes de EDESUR

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó el reclamo de los jefes comunales del Sur del Conurbano durante un encuentro de trabajo con el interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, Federico Basualdo. Allí exigieron que la empresa Edesur SA normalice y garantice el servicio eléctrico y le ponga fin a las interrupciones en el suministro que se vienen registrando con cada vez mayor intensidad en la últimas semanas. Mariano Cascallares viene planteando la problemática ante el gobernador Axel Kicillof y el resto de los intendentes exponiendo el reclamo de las vecinas y los vecinos brownian@s. “El padecimiento de nuestros vecinos es permanente porque el servicio se corta y muchas veces demora días en normalizarse generando todo tipo de padecimientos”, indicaron los jefes comunales que destacaron que la problemática también deriva en cortes de calles y avenidas en reclamo de que retorne el suministro eléctrico. Durante el encuentro, del que también participó el subsecretario de Energía de la Provincia, Gastón Ghioni, los intendentes plantearon que durante los últimos cuatro años Edesur SA ha ganado cifras extraordinarias de la mano de los recurrentes tarifazos habilitados por el macrismo y que pese a ello, el servicio sigue siendo deficiente y las inversiones no se ven en un mejor servicio. “Hay vecinos que llegaron a endeudarse para pagar las tarifas y ahora tienen que andar penado en pleno invierno sin poder contar con el servicio”, se quejaron los jefes comunales que exigieron respuestas urgentes de la empresa prestadora. Entre los intendente que participaron se destacan además de Mariano Cascallares de Almirante Brown, la intendenta Mayra Mendoza de Quilmes, Martín Insaurralde de Lomas de Zamora, Marisa Fassi de Cañuelas, NicolasMantegazza de San Vicente, Andres Watson de Florencio Varela, Gastón Granados de Ezeiza, y funcionarios de Avellaneda y Presidente Perón.

