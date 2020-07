El municipio articula con comerciantes para ayudarlos a enfrentar la pandemia

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone, mantuvieron un encuentro virtual de trabajo con representantes de las Cámaras de Comercio de Burzaco, Longchamps, San José, Adrogué y Loma Verde para continuar articulando medidas y acciones que le permitan al sector sobreponerse a la pandemia del Covid.19. Estos encuentros, que se vienen realizando semanalmente, sirven para que las y los comerciantes transmitan sus inquietudes y propuestas en relación a como sobrellevar el actual proceso en el marco de la emergencia sanitaria. El Municipio los acompaña en este proceso y articula con ellos impulsando iniciativas que los ayudan a sobrellevar la actual situación. De allí surgió por ejemplo la iniciativa (ya en marcha en nuestro distrito) de limitar en las grandes cadenas comerciales la venta de productos que no sean esenciales, lo que constituye una medida de justicia con el resto de los negocios que sólo tienen permitida la venta online. Durante el encuentro, Mariano Cascallares destacó el impacto positivo de las iniciativas adoptadas por el Gobierno Nacional en favor del sector, como el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción, el IFE, el pago de parte de los salarios del personal de empresas privadas, los créditos para el pago de sueldos a tasa fija, la prórroga de la moratoria PyME, la suspensión del corte de servicios por falta de pago, eximisión del pago de aportes patronales, la suspensión del cierre de cuentas bancarias, etc. Mientras tanto, el Municipio de Almirante Brown recordó que viene adoptando una serie de medidas orientadas a sostener a los comerciantes locales. Por ejemplo no se cobran intereses, ni recargos ni multas en las tasas municipales, además de correr los vencimientos. En paralelo, más de 200 comercios de nuestro distrito ya se sumaron al programa municipal “Sin Salir de Casa” que le da posibilidad a las vecinas y los vecinos adquirir sus productos vía whats app sin salir de sus hogares y por lo tanto manteniendo la cuarentena. El beneficio es para los clientes virtuales, pero también para los feriantes, productores rurales, comerciantes en general y emprendedores que pueden comercializar así sus productos. De esa forma, ingresando al sitio web del Municipio de Almirante Brown ( brown.gob.ar o a sinsalirdecasa@brown.gob.ar las vecinas y los vecinos accederán a este nuevo servicio. Para consultas e información comunicarse por favor con la línea 5034-9922 de lunes a viernes entre las 8 y las 14 horas. Finalmente, el Gobierno bonaerense también viene impulsando una serie de medidas tributarias, de financiamiento y de asistencia para sostener el empleo destinadas a sectores productivos y comerciales afectados por la pandemia de Covid-19. Para mayor información ingresar a http://www.gba.gob.ar

Both comments and pings are currently closed.