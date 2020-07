Yasky: “El clima agresivo de ayer en el Obelisco lo azuza Macri”

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, repudió hoy las agresiones a periodistas en las inmediaciones del Obelisco en el marco de una protesta en rechazo al aislamiento social, y sostuvo que el expresidente Mauricio Macri y “un sector de la política” buscan “generar un clima agresivo” en la sociedad para “desestabilizar al Gobierno”. “Creo que el clima agresivo, el clima de violencia de lo de ayer lo azuza, lo está incitando, el propio Mauricio Macri”, dijo Yasky hoy y consideró que “hay un sector de la política que quiere desestabilizar al Gobierno nacional y sabe que la única forma de volver es generando desmadres sociales”, como los de ayer en el Obelisco. Manifestantes autoconvocados se movilizaron ayer en la zona del Obelisco porteño y diferentes puntos del país en rechazo al aislamiento social, preventivo y obligatorio, y con críticas al Gobierno nacional, en una protesta que terminó con agresiones a periodistas que merecieron el repudio de amplios sectores de la sociedad. Para Yasky, “si Macri pone en su Twitter ´Feliz día y libres´ y agita a sus seguidores está clara la responsabilidad que tienen él, (Patricia) Bullrich o (Alfredo) Cornejo, que sueñan con ser como la versión argentina de Bolsonaro” y añadió: “Esto es tremendo. En este país hubo un genocidio señores”. En declaraciones a radio El Destape, el dirigente sindical aseveró que “lo que vimos ayer en el Obelisco son sectores de la sociedad marginales, tan marginales como lo es el propio Macri o como la es la propia Bullrich ” y pidió “a otros sectores de la política y de la oposición como Mario Negri, que tendrían que tener otra mirada de la actualidad”. “Con el ataque a los periodistas como el de ayer demuestran que tienen un desprecio profundo por la libertad de expresión”, opinó Yasky y consideró que “si lo único que los mueve es el odio y si azuzas odio y lo fomentás y lo convertís en bandera la única explicación es que querés sacar del ring al Gobierno nacional”. En ese marco, Yasky añadió: “Dicen que no quieren ser Venezuela pero en realidad ellos quieren ser la derecha violenta y antidemocrática que hay en Venezuela o en Bolivia”. El diputado oficialista denunció además que la oposición “de derecha asumió los discursos de Clarín y La Nación, que insisten todos los días en que Alberto (Fernández) tiene que despegarse de Cristina” (Fernández de Kirchner). “Todos los días -concluyó el sindicalista- están instando, están diciendo rompan el Frente de Todos y salgan con las manos en alto. Cristina Kirchner representa un 38 o 40% de los votos de la sociedad y creo que las agresiones a ella tienen un solo son objetivo, partir al Frente de Todos”.

Both comments and pings are currently closed.