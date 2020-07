Imputan a una pareja por explotar sexualmente a tres mujeres en la localidad de Lomas de Zamora

Un hombre y una mujer quedaron imputados por el delito de explotación sexual de tres mujeres, que fueron liberadas hoy en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora en un procedimiento realizado por la Policía local y la Federal. Un allanamiento realizado por agentes de la Policía Federal, la Policía Local de Lomas de Zamora y ordenado por la Unidad Funcional de Instrucción Nº 9 de ese partido, permitió el rescate de tres mujeres adultas víctimas de explotación sexual, se informó en un comunicado. Según se detalló, el SAME y agentes del Programa de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires también formaron parte del procedimiento. Para realizar el operativo, se tomaron todas las medidas de seguridad y de salubridad, teniendo en cuenta los protocolos vigentes en el marco de a pandemia por Covid-19. En la vivienda allanada se identificó a una mujer que quedó imputada en la causa por explotación sexual y a un hombre, dueño del lugar que actuaba como facilitador de las mujeres que luego eran vulneradas. Las tres mujeres a las que los agentes judiciales tomaron declaración testimonial, fueron previamente entrevistadas por profesionales del Programa de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata. Las víctimas quedaron bajo la asistencia y acompañamiento de ese programa. Los dos imputados quedaron detenidos por infracción a la ley 26.364 de Prevención y Sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. Para realizar denuncias por explotación sexual se puede llamar a la línea gratuita 145, la cual funciona las 24 horas los 365 días del año

