Cascallares reclamo revisar la concesión de Edesur en defensa de los vecinos

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, consideró que una vez finalizada la pandemia de Covid-19 “se hace necesario revisar el contrato y la concesión de la empresa Edesur SA porque las interrupciones y los problemas en el suministro son constantes y afectan a miles de vecinos que a veces pasan jornadas enteras sin luz en pleno invierno”. El jefe comunal insistió en que en algún momento habrá que analizar la situación de este prestador privado. “Estamos en forma permanente reclamando a Edesur SA por nuestros vecinos, acudiendo con Defensa Civil y trabajando para dar respuesta, pero los cortes son importantes en todo el Conurbano Sur”. E insistió en que “luego de tantos tarifazos realmente no se ven las inversiones. Hay que revisar el contrato de Edesur SA en defensa de los usuarios que realmente están padeciendo a la empresa”. Las declaraciones de Mariano Cascallares llegan después de que la semana pasada el Municipio de Almirante Brown intimara a la empresa prestadora del servicio eléctrico de esta región a restablecer el suministro de luz en las zonas afectadas por los cortes y a arbitrar las medidas necesarias para evitar nuevas interrupciones en el servicio. La presentación fue realizada a través de la Dirección de Defensa del Consumidor de la Comuna browniana. Su titular, Valeria López Laytar, indicó que “estamos generando medidas preventivas ordenándole a Edesur que proceda a restablecer inmediatamente el servicio en las zonas afectadas, que cesen los continuos cortes y que se comience a prestar un servicio de calidad y eficiente”. “También pedimos que se informe cual es el origen de los desperfectos que ocasionan cortes eléctricos. Y que se enumeren los trabajos, obras e inversiones realizados en los barrios afectados para evitar las interrupciones del servicio como así también las bajas y subas en la tensión”, agregó la funcionaria municipal. Finalmente el Municipio le requierió a la empresa prestadora privada adoptar las medidas necesarias para restituir con inmediatez el servicio ante cada reclamo evitando las demoras en dar respuesta a las vecinas y los vecinos. El Municipio ya denunció en la Justicia a Edesur y continúa impulsando numerosas acciones administrativas exigiendo que se regularice el servicio, más frente a la actual pandemia de Covid-19.

