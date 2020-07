En medio de la pandemia, Almirante Brown mulplica las medidas en favor del comercio

El Municipio dispuso que desde el 1° de abril pasado y por 120 días prorrogables no se cobren intereses, los recargos ni las multas en las tasas municipales y se corrieron los vencimientos. Limitan la venta de productos esenciales en grandes cadenas comerciales para proteger a los más pequeños. Y continúan potenciando el programa “Sin Salir de Casa”. Se suman medidas de la Provincia en favor de los comerciantes. Desde el inicio de la emergencia sanitaria en marzo pasado, el Municipio de Almirante Brown viene adoptando medidas orientadas a sostener a los comerciantes de nuestra distrito. En esa línea, se suspendió el cobro de interesas, recargos y multas por el pago fuera de término de las tasas municipales durante un plazo de 120 días prorrogables. Esta medida beneficia a todos los contribuyentes, pero especialmente a los que pagan la Tasa de Seguridad e Higiene, Publicidad y Propaganda, así como la de Ocupación de los Espacios Públicos. Se trata de una acción concreta y vigente de ayuda a los comerciantes brownianos para sobrellevar la actual pandemia de Covid-19. Pero además se van corriendo los vencimientos de las tasas municipales hasta el último días de cada mes, a los efectos de aliviar la carga impositiva y dar tiempo a la recuperación de los comerciantes. Mientras tanto, más de 200 comercios de nuestro distrito ya se sumaron al programa de la Comuna “Sin salir de casa” que posibilita que los vecinos y las vecinas puedan comprar vía whats app desde sus hogares manteniendo la cuarentena. Lo pueden hacer de forma directa tanto con comerciantes como con fertiantes, productores rurales y emprendedores para ayudarlos y que puedan continuar con su actividad. Con sólo ingresar al sitio web del Municipio ( brown.gob.ar o a sinsalirdecasa@brown.gob.ar ) las vecinas y los vecinos accederán al nuevo servicio que crece día a día. Mientras tanto, para consultas e información sobre este programa se encuentra habilitada la línea telefónica 5034-9922 de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Otra medida de gran importante para proteger a los comerciantes brownianos es la decisión municipal de limitar la venta de productos esenciales en las grandes cadenas comerciales, y que los hiper y supermercados sólo puedan realizar este tipo de transacciones en forma online como el resto de los comercios.La referencia es para productos que no sean de primera necesidad o esenciales como electrodomésticos, indumentaria deportiva, prendas de vestir o calzado. “Se trabaja con las grandes cadenas comerciales para evitar que comercialicen en forma presencial aquellos productos que no sean esenciales. Pueden hacerlo sólo de modo online como el resto de los comercios”, se indicó desde el Municipio de Almirante Brown. MEDIDAS DE LA PROVINCIA Mientras tanto, el Gobierno bonaerense presentó una serie de medidas tributarias, de financiamiento y de asistencia para sostener el empleo, destinadas a sectores productivos que fueron afectados por la pandemia. En principio se trata de un programa de asistencia tributaria de emergencia instrumentado por ARBA con seis propuestas específicas para distintos contribuyentes, un programa de preservación de fuentes de empleo que desarrolla el Ministerio de Trabajo, la creación de un fondo municipal para la reactivación de la cultura y el turismo, y un programa de asistencia financiera del Banco Provincia con tres líneas de financiamiento entre las que se encuentra el Programa Compre Bonaerense. “Este plan de asistencia a diferentes sectores afectados por la pandemia es consecuencia de una coordinación con la Nación y con diferentes áreas de la Provincia vinculadas con la Producción, el Comercio, los Servicios y el Trabajo”, señaló el gobernador Axel Kicillof sobre estas políticas que apuntan a un universo muy grande de empresas y que son el resultado del análisis y de un trabajo conjunto con las asociaciones empresarias con actividades en la provincia de Buenos Aires. Para mayor información, ingresar en https://www.gba.gob.ar/

