Lanzan en Brown el programa “Potenciar Trabajo” con eje en la inclusión social

El Municipio de Almirante Brown anunció que ya suscribió el convenio para sumarse al Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y de Desarrollo Local “Potenciar Trabajo “, que impulsa el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El mismo está orientado a las vecinas y los vecinos que ya se encuentran inscrip@s en estas líneas de programas nacionales. De esa manera, la Comuna conformará una unidad de gestión que presentará proyectos con perfiles socioproductivos, comunitarios y sociolaborales. Cada una de las iniciativas que se presenten en el marco de estas líneas de acción, le permitirán al Municipio generar espacios para el desarrollo de los trabajadores y las trabajadoras locales; que podrán mejorar sus condiciones sociolaborales al tiempo que se capacitarán en oficios y tendrán herramientas para iniciar un emprendimiento productivo. En ese contexto, el Municipio que conduce Mariano Cascallares invitó a la población que ya se encuentra inscripta en estas líneas de programas nacionales a que se acerque a formar parte de este importante línea de trabajo por la inclusión. Vale aclarar que la cartera nacional no inscribirá a nuevos beneficiarios en esta etapa, sino que se trabajará con aquellos que ya forman parte de estas políticas públicas. Las interesadas y los interesados en participar deberán comunicarse al número de wats app 15 41880403.

Both comments and pings are currently closed.