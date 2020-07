Comunicado del Partido Solidario sobre la educación bonaerense

Declaraciones de Carlos Grande presidente del Partido Solidario (PSol) de la provincia de Buenos Aires, integrante del Frente de Todos. Mientras la Provincia de Buenos Aires analiza la fecha para la vuelta a las clases presenciales, los estudiantes bonaerenses ya recibieron en los últimos meses 7 millones de Cuadernillos de la serie “Seguimos Educando”, como materiales complementarios a las estrategias virtuales de enseñanza.



El regreso seguro a las aulas, con las medidas de cuidado de la salud de toda la comunidad educativa, está previsto de manera progresiva y escalonada con la aplicación del protocolo sanitario marco aprobado por el Consejo Federal de Educación. El acuerdo al que arribaron las autoridades de todo el país fijó los lineamientos obligatorios y recomendaciones generales a partir de los cuales cada distrito elabora planes progresivos que garantizarán el retorno a los establecimientos en aquellos distritos en que la situación epidemiológica lo permita. Durante la cuarentena, en tanto, el Ministerio de Educación de la Nación elaboró y distribuyó los Cuadernillos entre niños/as y jóvenes, en especial en aquellos hogares con nula, mala o insuficiente conectividad, ruralidad, aislamiento y vulnerabilidad. El material llegó a más de la mitad los estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario, y se complementó con un cuaderno transversal llamado “Recreo”, para toda la familia. El detalle de la distribución en la Provincia de Buenos Aires, a través de organizaciones gremiales, sociales y empresariales, fundaciones, asociaciones civiles y otras dependencias gubernamentales, fue el siguiente, según informó la cartera que conduce Nicolás Trotta: CUADERNILLOS EDUCATIVOS PARA ALUMNOS BONAERENSES Para 0 a 3 años 968.100

Para 4 a 5 años 528.100

Primario (seis años) 2.223.600

Secundario (seis años) 1.376.400

Recreo (toda la familia) 1.917.700 TOTAL 7.013.900 Los cuadernos educativos -elaborados por especialistas, pedagogos, docentes y otros profesionales, con contenidos previstos en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios- incluyeron recursos didácticos análogos a los empleados en el aula a fin de sostener la continuidad pedagógica, junto a los recursos complementarios (radio, TV, plataforma/s educativa/s nacional y jurisdiccionales, etc.).

