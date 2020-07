Finalizan obras y habilitan servicios del Hospital Arturo Oñativia

En diciembre de 2018 un incendio en la sala de máquinas afectó al nosocomio. El Municipio ya habilitó tres corredores con 40 habitaciones con baño y gases medicinales, hizo a nueva la instalación eléctrica y recuperó el tablero y la enfermería. Ahora están habilitando nuevas salas de terapia intensiva e intermedia, neonatología, esterilización y amamantamiento. El Municipio de Almirante Brown y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense anunciaron que se están habilitando nuevas salas de terapia intensiva y terapia intermedia, y también sectores como neonatología, esterilización y amamantamiento en el Hospital Arturo Oñativia de Rafael Calzada. Con la culminación de estas obras, el nosocomio (que sufrió un incendio a fines de 2018) suma cerca de 40 nuevas camas de internación y nuevos servicios, quedando más cerca de conseguir su funcionamiento óptimo lo que se logrará en las próximas semanas ya que los trabajos continúan en otros sectores. Las obras y las reformas que se ejecutan en el Oñativia implicaron una inversión total de $165 millones de parte del Municipio de Almirante Brown y de la Provincia de Buenos Aires. Ello posibilitará que en el segundo semestre del presente año el nosocomio de nuestro distrito esté funcionando a pleno con todas sus prestaciones y servicios para la comunidad browniana. “Con el Gobernador Axel Kicillof tenemos el compromiso de avanzar en el menor tiempo posible con las obras que tenemos en marcha para que el Oñativia esté funcionando a pleno cuanto antes”, indicó el intendente Mariano Cascallares, quien recordó que las obras -de la Provincia- estuvieron paralizadas pero ya se reactivaron. El Municipio ya finalizó las siguientes obras en el Hospital Arturo Oñativia: / Limpieza, retiro de materiales y desobstrucción de áreas más afectadas (luego del incendio de 2018 en el nosocomio). / Renovación y puesta en marcha del tablero y nueva instalación eléctrica que se había visto afectada por el fuego. / Habilitación de la Guardia y el sector de Administración del Hospital. / Intervención en tres peines o corredores con habitaciones para internación. En total son 40 habitaciones con baño y provisión de gases medicinales. / Recuperación del área de Enfermería y Depósitos. / Instalación de una carpa sanitaria donde ya funcionan 16 consultorios para descongestionar al hospital (con grupo electrógeno y baños químicos). / Armado de una segunda carpa sanitaria que se mantiene en reserva. Obras en marcha, que lleva adelante la Provincia de Buenos Aires: / Se reconstruyeron (luego del incendio) las Salas de Terapia Intensiva, Terapia Intermedia y Neonatología. / Puesta en valor y funcionamiento de sectores considerados estratégicos como los quirófanos. / También se finalizó el área de Esterilización. / La Provincia viene sumando equipamiento e insumos al Hospital Arturo Oñativia como nuevas camas y respiradores en el marco de la emergencia sanitaria.

