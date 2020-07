Coronavirus: ascienden a 1.437 los fallecidos y 72.786 los contagiados en el país

Cincuenta y dos personas murieron, en un nuevo pico de decesos, y 2.845 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina, mientras el presidente Alberto Fernández analizó con el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la marcha de la nueva fase del aislamiento estricto en la Ciudad de Buenos Aires. Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, evaluó que el acatamiento a la nueva etapa “está siendo alto”, luego de mantener una videoconferencia con 35 intendentes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En tanto, con el número de fallecidos informados esta noche, el total de decesos ascendió a 1.437 y la de contagios a 72.786. La cartera sanitaria agregó que son 620 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 51% en el país y del 56,3% en el AMBA. Hoy se registraron en la provincia de Buenos Aires 1.849 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 835; en Catamarca 1 (por primera vez desde el inicio de la pandemia); en Chaco, 37; en Chubut 12; en Córdoba, 8; en Entre Ríos, 11; en Jujuy, 20; en La Rioja 3; Mendoza, 3; en Neuquén, 28; en Río Negro, 23; en Salta, 8; en Santa Fe, 5; y en Tucumán, 2. Esta tarde, el presidente se reunió en la quinta de Olivos con Rodríguez Larreta, para analizar la marcha de la nueva fase del aislamiento estricto por la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires con el foco puesto en el cumplimiento de los permisos de circulación y la evaluación de la tasa de contagiosidad del virus. Según informaron fuentes oficiales porteñas a Télam, Fernández y Larreta estuvieron reunidos durante unos 40 minutos a solas y repasaron los “números de la primera semana” de la nueva etapa de la cuarentena, que la Ciudad comparte con el Conurbano bonaerense. Kicillof, en tanto, aseguró que el acatamiento a la nueva etapa del aislamiento estricto en el AMBA por el coronavirus “está siendo alto” y agradeció a los bonaerenses “que comprendieron la gravedad de la situación”. “El acatamiento de este nuevo período de aislamiento preventivo está siendo alto, hubo un gran avance de los y las bonaerenses en la comprensión de la gravedad de la situación y el avance de los contagios”, sostuvo. En la videoconferencia con los intendentes Kicillof realizó un balance de los primeros días de la etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige hasta el 17 de Julio, informó la gobernación. El mandatario bonaerense dijo a los jefes comunales que “lo más importante es que voluntariamente la ciudadanía tomó conciencia de que la mejor decisión es cuidarse y quedarse en casa”. En horas de la mañana, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, señaló que el 92,7% de las personas atendidas en unidades de cuidados críticos se encuentran en sanatorios de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Vizzotti se refirió a las cuatro áreas del país en las que rige el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (el AMBA, Chaco, el departamento de Roca en Río Negro y la ciudad de Neuquén con su conglomerado urbano), y dijo que se “deben intensificar las medidas” para “generar acciones de detección precoz” y para “cuidar a las personas que tienen la infección”. En ese sentido, comentó que el plan Detectar está activo “en los seis barrios populares de la ciudad de Buenos Aires”, mientras que en otros 12 barrios está el “Detectar móvil” donde se busca a casos sospechosos “casa por casa”. En el plano internacional, el coronavirus sigue haciendo estragos en Estados Unidos, Brasil y otros países de América, mientras Europa continúa con los planes de reapertura económica, pero se mantiene en alerta a cualquier foco o rebrote. Estados Unidos, el país más afectado del mundo por la Covid-19, registró más de 53.000 nuevos casos y superó los 600 muertos en las últimas 24 horas, alcanzando un total de 2,78 millones de contagiados y 129.227 decesos desde el inicio de la pandemia, según la última actualización de las cifras de la Universidad Johns Hopkins (JHU). Por su parte, México superó a España en el número de muertes y se posiciona en el sexto lugar en mortalidad por la enfermedad con 29.189 casos. El país azteca alcanzó los 238.511 contagios y hoy superó a Irán, que con 235.429 es el undécimo país con mayor número de infectados, pese a que se refleja una “tendencia de desaceleración de la transmisión”, según sostuvo el director de Epidemiología del Gobierno, José Luis Alomía, informó la agencia de noticias EFE. No obstante, América sigue liderando los mayores casos de infectados en el mundo. Estados Unidos es secundado por Brasil, país que anoche notificó 48.105 nuevos enfermos, y cuyo total ascendió a 1.496.858, mientras que el número de fallecidos alcanzó los 61.884 (1.252 nuevos), según el balance del Ministerio de Salud.

