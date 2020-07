El municipio intima a Edesur a restablecer el servicio eléctrico y evitar nuevos cortes

El Municipio de Almirante Brown intimó a la empresa prestadora del servicio eléctrico de esta región Edesur, a restablecer el suministro de luz en las zonas afectadas por los cortes y a arbitrar las medidas necesarias para evitar nuevas interrupciones en el servicio. La presentación fue realizada a través de la Dirección de Defensa del Consumidor de la Comuna browniana. Su titular, Valeria López Laytar, indicó que “estamos generando medidas preventivas ordenándole a Edesur que proceda a restablecer inmediatamente el servicio en las zonas afectadas, que cesen los continuos cortes y que se comience a prestar un servicio de calidad y eficiente”. “También pedimos que se informe cual es el origen de los desperfectos que ocasionan cortes eléctricos. Y que se enumeren los trabajos, obras e inversiones realizados en los barrios afectados para evitar las interrupciones del servicio como así también las bajas y subas en la tensión”, agregó la funcionaria municipal. Finalmente el Municipio le requiere a la empresa prestadora privada adoptar las medidas necesarias para restituir con inmediatez el servicio ante cada reclamo evitando las demoras en dar respuesta a las vecinas y los vecinos. El Municipio ya denunció en la Justicia a Edesur y continúa impulsando numerosas acciones administrativas exigiendo que se regularice el servicio, más frente a la actual pandemia de Covid-19.

