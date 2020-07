El Gobierno bonaerense aprobó proyectos hortícolas agroecológicos por $ 57,5 millones

El Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense aprobó proyectos productivos de fortalecimiento de la producción hortícola agroecológica de la agricultura familiar por un monto de $ 57,5 millones, que beneficiará a alrededor de 1.400 productores en forma directa para que puedan desarrollar sistemas agrícolas sostenibles, según se informó hoy. El Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense aprobó proyectos productivos de fortalecimiento de la producción hortícola agroecológica de la agricultura familiar por un monto de $ 57,5 millones, que beneficiará a alrededor de 1.400 productores en forma directa para que puedan desarrollar sistemas agrícolas sostenibles, según se informó hoy. El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, analizó que “es muy importante la aprobación de esta primera etapa de proyectos, ya que permite financiar con equipamiento a un amplio abanico de productores familiares hortícolas que producen de forma agroecológica, en transición hacia la agroecología, o que incorporarán prácticas agroecológicas”. “Existe un gran potencial para esta producción en todo el territorio bonaerense”, destacó Rodriguez, y puso de relieve el “trabajo conjunto” realizado con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y con el FIDA, que otorgó el financiamiento. Las iniciativas contemplan aumentar la productividad en general y la producción de hortalizas pesadas a campo, reducir costos de laboreo, mejorar los rindes y desarrollo de los cultivos, la construcción de centros de acopio invernáculos; además de incorporar productos al mercado provincial, diversificar la producción e incorporar nuevas maquinarias, entre otros. Con la ejecución de estos nueve proyectos por $57,5 millones, se beneficiarán alrededor de 1.400 productores de la provincia en forma directa y muchos más en forma indirecta, pertenecientes a los partidos de Berazategui, Florencio Varela, La Plata, General Pueyrredón, Daireaux, Trenque Lauquen, Pehuajó y Rivadavia.

Both comments and pings are currently closed.