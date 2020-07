Cuales son los números de contagiados de Covid19 Brown

La Secretaría de Salud del Municipio de Almirante Brown informó que al jueves 2 de julio de 2020 se registraban 1494 casos positivos de Coronavirus notificados por las autoridades sanitarias nacionales. Mientras tanto, 4629 test realizados en el distrito dieron negativos y 734 casos se encuentran en estudio. Los pacientes permanecen con internación domiciliaria o con internación hospitalaria en nosocomios de Almirante Brown, la región y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta el momento fallecieron 26 pacientes por Covid-19 en el distrito. Entre los últimos decesos figuran dos pacientes de 73 y 83 años, y un tercer paciente de 62 años de edad junto a otro paciente de 52 años. También dos pacientes de 66 años y 81 años. En la mayoría de los casos tenían enfermedades preexistentes. Finalmente, 374 pacientes brownianos con Covid-19 ya fueron dados de alta. El área de epidemiología del Municipio informó que realiza el monitoreo diario de los pacientes Covid-19 positivos con internación domiciliaria, de los casos sospechosos a la espera de los resultados de laboratorio y de los contactos estrechos de los pacientes confirmados y sospechosos con indicación de cuarentena. Mientras tanto, el Municipio informó que avanza con diversas acciones para prevenir el Covid-19 como desinfección de bancos, cajeros, estaciones de trenes e instituciones como centros de jubilados, realiza estrictos controles viales, inspecciona y controla precios, y verifica el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio. El Municipio también extiende los operativos para cuidar a los adultos mayores en su ingreso a las entidades bancarias y profundiza las acciones de fumigación para prevenir el Dengue.

