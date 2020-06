Continúan las actividades artísticas y recreativas virtuales en el mes de Julio

El Municipio de Almirante Brown cierra junio y arranca el mes de julio con más propuestas artísticas y recreativas virtuales, a través de la página del Instituto de las Culturas Brown, en su red social de facebook, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la Pandemia de Coronavirus. La agenda continúa el lunes 29 de junio con historias para los más chicos del hogar con el “Rato de Zelmira”, a partir de las 15hs, y prosigue con la Muestra de arte “Contemporáneo online”, a las 18hs. El martes 30, en tanto, a las 15hs, se realizará el taller de Macramé avanzado; y más tarde, a las 18:30hs, Florencia Pap, llevará adelante una clase de danzaterapia. Finalmente, a las 20:30hs., en el marco de los talleres de la Escuela Municipal de Artes, se ofrecerá una clase de Danza Tango. El mes de julio arranca con más propuestas culturales y recreativas. Para el miércoles 1, esta prevista la presentación a partir de las 15hs., de la agrupación “Los Bachichas”, a cargo de Chiky Chayle- un vecino de Burzaco- quien llevará a cabo una actividad rítmica- musical, con juegos. A las 18hs, vuelve la muestra “Contemporáneo online”,mientras que a las 20:30hs, llega el espacio “Relatos de cuentos” en la voz María Anahuarqui Brizuela. El jueves 2 de julio, regresa a las 15hs, “El Rato de Zelmira”, con nuevas historias para compartir en familia. Más adelante, a las 20:30hs, una vez más, la compañía Cabeza de Alfajor, actuará para el deleite y diversión de los chicos. Durante el viernes 3, se desarrollará una vez más a partir de las 15hs., el taller de Macramé y a las 18 se exhibirá la muestra “Contemporáneo online”. En tanto a las 20:30hs, se ofrecerá una clase de Teatro. El fin de semana, comienza -sábado 4- con el espacio NINXS CREATIVOS EN CASA, a partir del cual se pretende impulsar la creatividad de los más pequeños en medio del aislamiento social. La actividad se desarrollará a las 15hs. Por último, como todos los domingos, el 5 de julio la música llega con el trío “Las Nietas de Mario”. La agrupación integrada por Mario Varela (en voz y guitarra) y sus nietas Eliana y Damaris (en percusión, piano,violín y voz) ofrecerá, a partir de las 18.30hs., un momento musical para el disfrute de toda la comunidad. Para cerrar la jornada cultural, a las 20:30hs, Alejandro Moore llega con su Taller de Bombo Legüero.

Both comments and pings are currently closed.