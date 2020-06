Cómo se tramita el nuevo permiso de circulación para los trabajadores esenciales

Los trabajadores esenciales del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) deberán tramitar un nuevo permiso de circulación, entre hoy y el martes, para poder trasladarse desde el 1 de julio, en el marco de la nueva fase de aislamiento más estricta que se inicia ese día para frenar los contagios de coronavirus. Según se informó oficialmente, los trabajadores que cumplan tareas esenciales y que tengan residencia en el AMBA tendrán tiempo desde hoy y hasta el martes a las 23.59 para renovar su respectivo CUHC (Certificado Únicos Habilitantes de Circulación). El trámite podrá hacerse a través de la app CuidAR, disponible para dispositivos con sistema Android o por la página del gobierno www.argentina.gob.ar/circular, siguiendo con los pasos que indica el sistema. Ahora, los usuarios estarán obligados a informar el número de patente del vehículo en el que se movilizarán durante la cuarentena y/o el de la tarjeta SUBE que utilizarán para el transporte público, datos que anteriormente eran opcionales. Según se precisó, desde el miércoles 1 de julio se darán de baja todos los CUHC otorgados previamente y estarán habilitados solo tres tipos de permisos: •Actividades esenciales, establecidas en el artículo 6° del DNU 297/2020, que deben consignar obligatoriamente el número de SUBE o de patente. •Actividades autorizadas por el Ministerio de Desarrollo Productivo, como parques industriales, industrias exportadoras y ciclo continuo, quienes deberán usar sí o sí un medio de traslado privado. •Permisos especiales.Entre estos últimos permisos se encuentran: padres y madres separados, personas que necesiten hacer trámites impostergables y urgencias, y aquellos que realicen asistencia a familiares.En todos estos casos, la autorización para circular será válida por 24 horas y se podrá tramitar como máximo dos veces por semana. •También habrá un certificado de circulación para quienes estén realizando un tratamiento prolongado, quienes deberán adjuntar documentación respaldatoria.

