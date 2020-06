Fernández acordó con Kicillof y Larreta “endurecer” el aislamiento si sigue la tendencia

El presidente Alberto Fernández acordó hoy con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, “endurecer las medidas de aislamiento”, de mantenerse en los próximos días la tendencia en el incremento de casos de coronavirus registrados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Así lo aseguraron a Télam fuentes oficiales, tras la reunión que encabezó esta tarde el Presidente con el gobernador y el jefe de Gobierno, en el marco de una reunión de trabajo en la Residencia de Olivos, para analizar el futuro del aislamiento social, preventivo y obligatorio, cuya continuidad será anunciada “antes del fin de semana”. Los pronósticos oficiales señalan que “todo va a empeorar, mucho y muy rápido” y descuentan que, ante ese escenario, llegarán “medidas más duras” en el área AMBA, que concentra a más del 90% de los casos de Covid-19 del país. Con un seguimiento permanente sobre el número de camas ocupadas y los aumentos de los casos, el gobierno también evalúa “minuto a minuto” los datos de circulación de personas en el transporte público, potencial foco de riesgo para la propagación de contagios. Almuerzo mediante, la reunión se realizó en la Quinta Presidencial de Olivos desde el mediodía y se extendió por dos horas, esta vez sin la presencia de los ministros de Salud de la Nación, provincia y Ciudad; Ginés González García, Daniel Gollan y Fernán Quirós; respectivamente. Esta mañana, Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, adelantó la posibilidad de volver a la fase 1 del aislamiento en el AMBA “para detener la circulación y organizarnos”. En esa línea, Gollan apuntó que “hay consenso con la Ciudad de Buenos Aires para una restricción fuerte” ante el incremento de casos por la “mayor circulación de gente” en el área metropolitana y advirtió que “si se sigue con esta línea de progresión” de contagios, “en unos treinta días, según la evolución, podríamos tener una fuerte tensión del sistema de salud, que es lo que queremos evitar”, sostuvo en declaraciones a Radio Diez. En declaraciones a FM LA Patriada, Andrés Larroque, otro de los miembros del gabinete bonaerense, a cargo de la cartera social, sostuvo que la posición de Kicillof es que, “en la medida de las posibilidades, se pueda volver a la fase inicial de la cuarentena no por tiempo indeterminado, sino por un período” que podría ser de “dos semanas” para “recuperar tiempo y ganar oxígeno para poder enfrentar de la mejor manera el crecimiento de los contagios”, De cara a la continuidad del aislamiento, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo que “la dinámica en el interior es muy distinta a la del AMBA” en la evolución de la pandemia e insistió con que “todo se evalúa” en función de “distintos parámetros”. “Tenemos que ir teniendo en cuenta el aumento de los casos, la velocidad de los contagios, la tasa de duplicación, la ocupación de camas de terapia intensiva e intermedia”, enumeró el jefe de Gabinete, en declaraciones a la radio Futurock.. También, destacó la importancia del fortalecimiento de los “controles interjurisdiccionales” en el ámbito de AMBA, que dijo esta semana se intensificarán aún más, con foco en los certificados únicos habilitantes para circular. En el país se registraron 42.785 casos de Covid-19, con 1.016 fallecimientos, 28.616 pacientes en curso y 13.153 recuperados, según datos oficiales. En la provincia de Buenos Aires ascendieron a 19.329 tras confirmarse 746 nuevos contagios en las últimas 24 horas, mientras que la Ciudad informó hoy en su último reporte diario 720 nuevos casos y 19.078 acumulados desde que comenzó la pandemia, en tanto que se registraron 7 nuevos fallecimientos. La reunión encabezada por el Presidente tuvo lugar a 95 días de establecido el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el 20 de marzo pasado, y a días de que venza la actual prórroga (el 28 de junio) que rige para el AMBA, Gran Chaco, Gran Córdoba, Trelew y algunas ciudades de Río Negro, mientras que para el resto del país rige una fase de distanciamiento. “Quedamos en vernos el lunes los tres para tomar una decisión. Estamos en una situación muy complicada”, dijo el jefe de Estado, el sábado, en relación a este encuentro con Kicillof y Rodríguez Larreta. En la última semana, los reportes del Ministerio de Salud de la Nación dieron cuenta de un significativo aumento de los contagios en el AMBA, que concentra el 93% de los casos del país. El viernes último, para tratar de disminuir la circulación de gente entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, los tres niveles de gobierno decidieron reforzar los controles policiales en el transporte público, en especial los trenes, para que sólo lo utilicen los usuarios que realizan tareas esenciales. También, exigieron la renovación del permiso para circular de todas aquellas personas que desarrollan tareas en actividades exceptuadas del cumplimiento de la cuarentena pero ya sin la opción de traslados a través del transporte público de pasajeros. De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Transporte de la Nación y la Secretaría de Transporte de la Ciudad, ese objetivo se logró al reducir el volumen de usuarios en los trenes y micros interurbanos y subterráneo. El viernes último, Kicillof y Larreta conformaron una mesa técnica entre ambas jurisdicciones para analizar día a día las camas hospitalarias ocupadas, la velocidad de la curva de contagios, la circulación social y la mortalidad. En el resto del país, la mayor parte de las provincias se encuentran en una fase de distanciamiento social, preventivo y obligatorio, con liberación de gran parte de las actividades y servicios, debido a que en las últimas semanas registraron un notorio descenso de los casos de coronavirus.

Both comments and pings are currently closed.