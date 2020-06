Cafiero: Negociamos una deuda que tomó el gobierno anterior de manera irresponsable y que es impagable”

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró hoy que “la Argentina nunca se retiró de ninguna mesa de negociación” con los acreedores privados para renegociar la deuda externa, y sostuvo que el gobierno nacional continuará “defendiendo los intereses de los argentinos y no de los que especulan”. En declaraciones a radio Continental, Cafiero cargó contra el gobierno anterior al referirse a la toma de deuda externa y la coyuntura económica del país, al tiempo que vinculó la situación actual de las empresas Vicentin y Latam con las políticas implementadas por la administración de Cambiemos. Sobre los tiempos de la negociación de la deuda y los plazos que se van extendiendo, Cafiero negó que “sea como el segundo semestre de (Mauricio) Macri porque eso fue una estafa que generaba una expectativa falsa; en cambio, nosotros estamos negociando de la mejor manera posible”. “Negociamos una deuda que tomó el gobierno anterior de manera irresponsable y que es impagable”, reafirmó Cafiero al tiempo que añadió que “la Argentina nunca se retiró de ninguna mesa de negociación” con los bonistas. Negociamos una deuda que tomó el gobierno anterior de manera irresponsable y que es impagable” En ese marco, sostuvo que el gobierno nacional va a continuar con las negociaciones “defendiendo los intereses de la Argentina y no de los que especulan”. “La discusión troncal es cómo logramos que la deuda no condene a la producción nacional y logramos tener un modelo de crecimiento en base a la generación de puestos de trabajo”, reflexionó el jefe de Gabinete. Sobre la situación de la empresa aérea Latam en la Argentina, Cafiero sentenció: “A Latam también le pasó el macrismo porque hasta ‘la revolución de los aviones’ y el modelo macrista, Latam ganaba plata en la Argentina pero hace unos años ya era deficitaria”. “Hay una crisis importante en la industria aerocomercial en todo el mundo. Latam presentó hace un mes y medio la bancarrota en Nueva York. Hasta Luftansa -línea aérea alemana- necesitó un rescate del Estado”, indicó.

Both comments and pings are currently closed.