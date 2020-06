Insaurralde: “Pasé mi mejor noche, no tuve dolores ni complicaciones respiratorias”

El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, aseguró hoy que se siente mejor gracias al tratamiento con plasma de pacientes recuperados de coronavirus que le están administrando y confió que ayer pasó su “mejor noche”. “Ayer pasé una de mis mejores noches, me sentí bien, no tuve dolores ni complicaciones respiratorias”, dijo Insaurralde a Telefé durante una entrevista por videollamada desde el Hospital Municipal de Llavallol, donde está internado por coronavirus desde hace 11 días. En el marco de la celebración del Día del Padre, el Intendente de Lomas de Zamora compartió la entrevista al aire junto con su esposa, Jesica Cirio, quien es co-conductora del ciclo que encabeza Gerardo Rozin en ese canal. Emocionado, Insaurralde dio cuenta de los saludos que cada uno de sus cuatro hijos le hizo a la distancia, remarcando que “este es un día del padre especial” y aprovechó para pedir a la sociedad “que se cuide”. “Yo extremé los cuidados por mí, porque sabía del riesgo que tenía, por mi familia, pero igualmente me enfermé”, dijo el intendente antes de instar a la sociedad a “quedarse en casa” en la medida de lo posible. Más repuesto tras haber recibido plasma de pacientes recuperados y corticoides, Insaurralde dijo que se sintió mucho mejor de manera casi inmediata. “Un médico lo puede explicar mejor que yo, lo que puedo decir es que rápidamente me sentí mejor, cedieron los dolores, y respiré mucho mejor. Anoche fue mi mejor noche en estos 11 días” de internación, amplió. El hospital emitió hoy un informe en el que dijo que Insaurralde “tuvo una evolución favorable desde el último parte médico. El intendente, que fue diagnosticado con coronavirus y permanece internado en el Hospital de Llavallol, lleva más de 24 horas sin fiebre ni episodios de sudoración profusa”. Añadió que “presenta buen estado general y se encuentra eupneico, con adecuada dinámica ventilatoria y saturometría de pulso de 98% respirando aire ambiente. Con respecto a los estudios complementarios realizados ayer, los valores de laboratorio muestran mejoría en comparación a los análisis previos.

