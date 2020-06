El municipio suma actividades virtuales a la agenda cultural con visita a la Casa Borges

Comienza la semana con una variada y nutrida agenda de actividades culturales y recreativas que de forma virtual ofrece el Municipio de Almirante Brown, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de Coronavirus. El punto de encuentro para los vecinos y vecinas del distrito es la página del Instituto de las Culturas Brown, a través de su red social de Facebook. Allí encontraron actividades para todos los gustos, tanto muestras de arte, como talleres, y clases de danza o pintura. Hoy (lunes 22 de junio) desde las 15 hs. se podrá disfrutar de “El Rato de Zelmira”, con historias para chicos y toda la familia. Más tarde, a las 18hs, una vez más se exhibirá la muestra CONTEMPORÁNEO ONLINE, con la participación de numerosos artistas del distrito. Mañana, en tanto (martes 23), se brindará un taller de Macramé avanzado, a partir de las 15hs. A las 18:30hs, llega una Clase de danzaterapia, a cargo de la profesora Florencia Pap. Mientras que a las 20:30hs, se ofrecerá una Clase de Pintura. El miércoles 24, a las 15 hs, la agrupación infantil, “Las Bachichas”, a cargo de Chiky Chayle, como todas las semanas,brindará una actividad musical- rítmica para los más pequeños del hogar. Música para las infancias. A las 18hs, vuelve la muestra CONTEMPORÁNEO ONLINE y a las 20:30, los Relatos de cuentos en la voz María Anahuarqui Brizuela. El jueves 25, se renueva , a partir de las 15hs, el espacio dedicado no solo a los chicos con historias en El Rato de Zelmira. Durante la misma jornada, pero a las 20.30, llega la compañía “Cabeza de Alfajor” con actividades para el deleite y entretenimiento de los niños. El viernes 26, ya llegando al fin de semana, los vecinos y vecinas del distrito podrán ser parte, a las 15, de un nuevo taller de Macramé y posteriormente a las 18hs. deleitarse con la muestra CONTEMPORÁNEO ONLINE Por otro lado, para quienes gusten de la música, a partir de las 20:30hs podrán participar de una Clase de Guitarra. El sábado 27, comienza el fin de semana con actividades para los más chicos. A las 15hs., y con el firme objetivo de promover la creatividad en medio de la cuarentena junto al mundo imaginario del artista, Luciano Mogni, llega el espacio NINXS CREATIVOS EN CASA. Mientras que a las 20:30hs., los brownianos podrán disfrutar de una Visita Guiada por Casa Borges, en el marco de la propuesta que puso en marcha el Municipio para que se conozca el patrimonio histórico cultural que posee la comuna. Finalmente, el domingo 28, es el turno de un nuevo momento musical a cargo de la agrupación “Las Nietas de Mario” que ofrecerán un variado repertorio para alegrar y motivar a los espectadores. El trio, que desde sus comienzos- en octubre de 2018- recorrió diferentes escenarios de la región, esta integrado por Mario Varela (abuelo), en guitarra y voz, y Eliana y Damaris Varela (las nietas), en percusión, piano, violín y voz. Dicha actividad comenzará a las 18.30hs. Más tarde, a las 20:30hs., Alejandro Moore, ofrecerá su tradicional Taller de Bombo Legüero.

