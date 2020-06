Coronavirus: desarrollan producto que impide que se adhiera a las superficies

Científicas bonaerenses de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de La Plata desarrollaron un producto que permite aislar del coronavirus a distintas superficies y objetos que suelen ser de uso diario en hospitales o centros de salud, se informó hoy.

Se trata de un estudio que la misma UTN había realizado tiempo atrás, adaptándolo a la actualidad y dándole un propósito de cuidado sanitario en medio de la pandemia por Covid-19 que afecta al país.

El proyecto, que fue identificado por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia, a través de su Subsecretaría de Ciencia, será financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación en el marco de la pandemia.

El trabajo se denomina “Recubrimiento biocida para elementos de protección para personal sanitario” e intenta trasladar lo que se hizo en maderas (evitar su deterioro biológico) a todos los objetos utilizados en hospitales, fundamentalmente telas y otras elementos de uso cotidiano durante la atención de pacientes.

El decano de la institución, Carlos Fantini, explicó que “las doctoras Guadalupe Canosa y Paula Alfieri, junto a un gran equipo perteneciente al Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología de Materiales de la UTN, fueron las encargadas de tamaño descubrimiento, que sin dudas brindará un avance significativo en evitar la propagación de los contagios por coronavirus”.

Por su parte, una de las responsables del hallazgo, Canosa, ingeniera química y doctora en Ingeniería, señaló que “esto interpondrá una barrera de protección física entre el virus y el personal sanitario que se expone cotidianamente”.

