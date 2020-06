Cafiero “hay opciones para hacer más estricto el aislamiento”, pero pidió “no apresurarse”

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo que “siempre hay opciones para hacer más estricto el aislamiento” en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ante el crecimiento de casos de coronavirus, pero pidió “no apresurarse”. “Estamos tomando las medidas una vez que tenemos bien desarrollado el marco de diagnóstico, que implica no sólo la cantidad de casos, sino la capacidad de respuesta del sistema de salud”, indicó Cafiero en referencia a la cuarentena, que actualmente rige hasta el 28 de junio. Consultado sobre la posibilidad de volver a la Fase 1 del distanciamiento social, preventivo y obligatorio en el AMBA, Cafiero señaló que “siempre va a haber opciones concretas de hacer más restricto el aislamiento en la medida que sigan subiendo los casos, pero no hay que apresurarse”. Ante la reunión que el presidente Alberto Fernández mantendrá mañana con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para definir cómo sigue la cuarentena, el ministro coordinador sostuvo que se están analizando “todos los informes necesarios para que las máximas autoridades tomen las decisiones”. En declaraciones a Radio La Red, Cafiero ponderó el trabajo entre las tres jurisdicciones y destacó que “hasta acá, todas las medidas fueron coordinadas, independientementede los trascendidos y las operaciones de prensa”. “Si hasta acá siempre nos pusimos de acuerdo, ¿por qué cambiaríamos, si vemos a Brasil, que llega a 50 mil o 100 mil muertos, y vemos a Chile como está, y los casos empiezan a crecer en Latinoamérica de forma muy acelerada?”, planteó. En ese sentido, enfatizó: “Hasta acá lo venimos haciendo muy bien, no tenemos ningún incentivo como para romper esa lógica”.

