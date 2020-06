Alumnos de 100 escuelas de Almirante Brown realizaron un homenaje virtual a Manuel Belgrano

Los alumnos, las familias y los equipos de docentes y directiv@s de un centenar de escuelas primarias de gestión pública y privada de Almirante Brown participaron de un emotivo acto virtual de celebración del Día de la Bandera y en homenaje al General Manuel Belgrano en el Bicentenario de su paso a la Inmortalidad. El evento, que se realizó a través de Zoom en el marco de la emergencia sanitaria, fue encabezado por el intendente Mariano Cascallares quien saludó y dialogó en forma virtual con las y los alumnos de cuarto grado del distrito. “Manuel Belgrano fue un adelantado para su época. Un hombre que pensó la Patria, priorizó la Educación, la Industria y la Agricultura, que se ocupó del medio ambiente y de las cuestiones de género. Es uno de los padres fundadores de nuestra Nación”. sintetizó. El acto virtual se inició con la interpretación del Himno Nacional Argentino de parte de la Orquesta Escuela de Almirante Brown a cargo del profesor Pablo Gandolfo. Durante el homenaje virtual a Manuel Belgrano, alumnos de cuarto año del nivel primario de cada una de las 81 escuelas primarias de gestión estatal y 15 escuelas de gestión privada de Almirante Brown disfrutaron de un video con el saludo del historiador Felipe Pigna, compartieron imágenes de las producciones ganadoras del Concurso “Arte para Belgrano”, y evocaron con emotivas palabra al creador de la bandera y prócer de la Argentina. Todos finalizaron con un “¡Viva la Patria!” mientras en los monitores se veían más de 250 pantallitas con niñas y niños flameando la bandera celeste y blanca. Con este emotivo acto se homenajeó a Manuel Belgrano y lo hicieron estros alumnos en representación de los 10 mil estudiantes de cuarto año de nuestro distrito. Junto a Cascallares participaron del evento el jefe regional de Gestión Estatal, Leonardo Laflito; la inspectora jefa regional de Gestión Privada, Virginia Py; la inspectora jefa regional de Gestión Privada, Inés Centurión, y el secretario de Educación del Municipio browniano, Sergio Pianciola,

