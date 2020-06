Un semanario estadounidense destacó las diferencias entre Fernández y Bolsonaro ante la pandemia

El semanario estadounidense The Nation destacó este jueves las diferencias de “visión” entre el presidente Alberto Fernández y su par de Brasil, Jair Bolsonaro, ante la pandemia de coronavirus, y expuso que mientras el jefe de Estado argentino aplica medidas de aislamiento social, el mandatario del vecino país deja a la ciudadanía en un estado de “abandono”.

“Horas después de que Fernández pronunció su discurso presentando nuevas pautas de confinamiento, Bolsonaro decidió comer un hot dog en la capital de su país”, sostiene la nota, y consigna que “para entonces, más de 22.000 brasileños ya habían muerto por Covid-19, y el país estaba emergiendo rápidamente como uno de los nuevos puntos calientes de la pandemia en todo el mundo”. The Nation señala también que “Brasil pasó a tener el segundo mayor número de casos confirmados en todo el mundo, con aproximadamente 830.000 positivos al 12 de junio, junto con el segundo mayor número de muertes por millón de residentes en el continente (197)”. En ese sentido, la nota compara que, al momento de publicarse el texto, Argentina tenía “más de 28.000 casos confirmados y una tasa de mortalidad de 17 por millón de residentes”. “Estas cifras sólo indican una creciente división política en Occidente, una que Brasil y Argentina han venido a ejemplificar cada vez más”, sostiene The Nation sobre las diferencias entre ambas “visiones”. En esa línea, el artículo añade que “mientras Fernández ha movilizado todo el poder del Estado durante la pandemia para preservar la vida humana, Bolsonaro ha respondido con rechazo, antagonizando con los profesionales médicos y saboteando los esfuerzos de cuarentena locales, que según él reducirán a Brasil a una nación africana pobre”. Para el semanario estadounidense, “este tipo de antipolítica, de la cual el ‘bolsonarismo’ es sólo una expresión particularmente macabra, plantea una amenaza no sólo para las comunidades marginadas de São Paulo, Río de Janeiro y Manaos, sino potencialmente para la propia América del Sur”. Con un perfil de centroizquierda y sede en Nueva York, The Nation es la revista semanal más antigua de Estados Unidos (fue fundada el 6 de julio de 1865), y es una de las publicaciones más leídas en su tipo.

