Se dictaron las primeras condenas por violación de la cuarentena en Córdoba

Un hombre fue condenado a tres años de prisión condicional acusado de los delitos de violación de medidas para impedir la propagación de epidemia, daño, coacción calificada, y amenazas calificadas, en lo que significó el primer juicio abreviado contra imputados por violar la cuarentena en Córdoba desde que comenzó la pandemia del coronavirus, informaron fuentes judiciales. En la sede judicial de La Carlota, y con el trabajo conjunto de los fiscales de Instrucción Georgina Osella y José Pablo Jávega, y el fiscal de Cámara de Laboulaye, Walter Guzmán, se celebraron los primeros juicios abreviados iniciales contra imputados por violar el artículo 205 del Código Penal durante el Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio por la pandemia de coronavirus. En ese marco, además se declaró a otro hombre como autor penalmente responsable de los delitos de violación de medidas para impedir la propagación de epidemia reiterada, amenazas y desobediencia a la autoridad y lesiones leves calificadas, por lo que se le impuso una pena de seis meses de ejecución condicional. En ambos casos, las audiencias fueron realizadas todas por teleconferencias. En tanto, en la sede de Laboulaye, la Fiscalía de Instrucción a cargo de Osella dictó el primer requerimiento de citación a juicio contra un acusado del delito de violación de la cuarentena a un hombre al que además le fueron atribuidas las figuras de hurto y estelionato (fraude) por hechos cometidos el 20 de marzo.

Both comments and pings are currently closed.