Kicillof y Rodríguez Larreta afirmaron que si aumentan los contagios “se tomarán medidas drásticas”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, coincidieron en que si el ritmo de contagios se incrementan en la zona del AMBA, ambos distritos tomarán medidas más severas en relación al aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por la pandemia de coronavirus. Al cabo de una reunión que ambos mandatarios mantuvieron en La Plata, en la sede del gobierno provincial, se indicó que si sigue el aumento de casos de coronavirus “la única medida es un mayor aislamiento”. “Se estudia (volver a) la fase 1”, dijo el mandatario bonaerense en conferencia de prensa junto a Rodríguez Larreta, y detalló que en el día de hoy se registraron 2.060 casos en todo el país, 1119 en provincia de Buenos Aires y 803 en la ciudad de Buenos Aires. “Los números de hoy son superiores a los que vimos antes y si siguen habrá que tomar medidas drásticas”, dijo el mandatario bonaerense. Por su parte, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró hoy que si la evolución de los casos de coronavirus sigue siendo alta “no hay dudas de que vamos a tener que tomar medidas más estrictas”. “Si tenemos un aumento de casos vamos a tener que endurecer las medidas de control en la zona del AMBA. Estamos dispuestos a tomar medidas con mayor rigurosidad. Esperemos no tener que hacerlo”, señaló Rodríguez Larreta. El jefe de Gobierno porteño aseguró que no le “va a temblar el pulso si tienen que emprender acciones más drásticas para protección de la gente”, lo que incluye también el transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que es donde está “el foco” de contagios y es algo que ya se preveía iba a suceder. Rodríguez Larreta aseguró que las iniciativas que se adopten en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires se “tomarán de forma coordinada”, pero aclaró que serán diferentes en función de las particularidades que poseen ambos distritos. “Tomamos decisiones en base a los datos, pero no tenemos una única información. Hoy la evolución nos muestra un aumento de los casos, sobre todo en los últimos dos días”, subrayó el titular del Ejecutivo porteño.

