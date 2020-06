Cafiero, sobre el coronavirus: “El peligro todavía no pasó y la política debe tener mensaje claro”

El jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, afirmó que “Argentina ya estaba en pandemia” cuando el gobierno de Alberto Fernández asumió en diciembre del año pasado, en referencia a la situación económica y social heredada de la administración de Mauricio Macri. En su primer informe ante la Cámara de Senadores, Cafiero utilizó 40 minutos para expresar algunas de las políticas implementadas por el Poder Ejecutivo en sus seis meses de gestión y propuso un “diálogo democrático” a las fuerzas de la oposición que observaron el discurso a través de videoconferencia. “Nuestro país ya estaba en pandemia cuando asumimos en diciembre del año pasado”, reflexionó Cafiero y enumeró que “Pymes y comerciantes estaban desahuciados por una política de especulación financiera y unas tarifas que los dejó a todos al borde de la quiebra”, destacó el funcionario. El jefe de Gabinete agregó que “esa trama fue cambiando las prioridades y exigiendo a la política que dé cuenta de lo que pasaba”, al tiempo que elogió “la decisión estratégica de nuestra vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) y la ejecución táctica de nuestro presidente para consolidar una unidad política que derrotara a un gobierno de hambre y miseria”. Aunque recordó que una de las premisas del gobierno de Fernández fue “no hablar de pesadas herencias y no buscar excusas”, Cafiero aprovechó su introducción, luego de la cual escuchará preguntas de los senadores de Juntos por el Cambio, para enumerar algunos de los índices dejados por el gobierno del macrismo, entre las que mencionó los altos niveles de inflación y deuda pública, el aumento de la desocupación y de la pobreza. “Cuando asumimos había un proyecto de presupuesto presentado por el gobierno anterior. Era ficticio. No contaba con herramientas reales. Tenía todas las metas sobrevaloradas. Era inaceptable. Estaba deshilachado por el proceso de hiperendeudamiento, endeudamiento y tenía todos los vencimientos dispuestos en fechas muy cortas”, indicó. En ese sentido, Cafiero agregó que “la arquitectura del gobierno anterior direccionaba la política pública hacia la especulación y la financialización de la economía” y sentenció que el peronismo “debía torcer esa voluntad política de un gobierno que sólo había producido más miseria y pobreza”.

Both comments and pings are currently closed.