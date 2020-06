Alberto Fernández pidió “cumplir las medidas de prevención” en medio del crecimiento de casos de COVID-19

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, afirmó este jueves que se deben “cumplir las medidas de prevención” en medio del crecimiento de casos de COVID-19 en el área metropolitana, situación que lo llevó a seguir la recomendación médica de quedarse en la Quinta de Olivos. “Por indicación de la Unidad Médica Presidencial, desde ayer estoy desarrollando todas mis tareas desde la residencia de Olivos y restringiendo al máximo posible el contacto con otras personas”, señaló el jefe de Estado. En sus cuentas de las redes sociales Instagram y Facebook, junto a una foto suya en Olivos, Fernández agregó: “Debemos cuidar lo que logramos y cumplir con las medidas de prevención”. De esta forma, el mandatario nacional reiteró que hasta que pase el pico de contagios se mantendrá en la residencia oficial y limitará al máximo la cantidad de contactos interpersonales. Vale recordar que en el día de ayer, se le recomendó desde ámbitos médicos cumplir con esa medida de seguridad y prevención.

