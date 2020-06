El municipio de Almirante Brown convoca a recuperados de Covid-19 para donar plasma

El Municipio de Almirante Brown puso en marcha una campaña convocando a las y los pacientes infectados con Coronavirus que ya se recuperaron para que se conviertan en donantes de plasma ayudando a aquellas personas que se encuentran padeciendo la enfermedad en este momento. La convocatoria se materializó a través del programa solidario oficial de la Comuna “Causa Común”. De ese modo, se solicitó que las personas que puedan colaborar se comuniquen al teléfono (Whats App) 11 6960 2774 o envíen un mail a causacomun@brown.gob.ar, o se contacten con “Causan Común” en las redes sociales como Instagram, Twitter o Facebook. “Si tuviste Coronavirus y sos solidario, podés ayudar a las personas que actualmente transitan esta enfermedad. Para ello te pedimos que dones tu plasma comunicándote con Causa Común donde vamos a informarte y a asesorarte sobre cómo ayudar”, indicó la Comuna browniana que conduce Mariano Cascallares. La sangre de las personas que padecieron el Covid-19 y se recuperaron posee anticuerpos que podrían mejorar la recuperación de los pacientes actuales. Justamente a esos anticuerpos se los llama plasma. El Municipio de Almirante Brown insistió en la necesidad de que las personas recuperadas puedan acercarse a “Causa Común” y convertirse en donantes de plasma.

