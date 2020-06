Presidente Perón: Inspectores se quedan con camión de verduras que iba a un comedor social en medio de la crisis pandemica

Triste caso de corrupción habria ocurrido por agentes municipales del distrito de Presidente Perón publica el portal RealPolitik.com.ar, Torrilla es una vecina voluntaria que preside la Mesa de Instituciones, donde los días lunes, miércoles y sábados cocinan más de 500 raciones al mediodía y a la noche para los vecinos que no pueden salir a trabajar. “Hemos sufrido un robo por parte del personal municipal”, dijo la mujer, y continuó: “Concretamente agentes de tránsito de Presidente Perón, el día miércoles 27 de mayo les robaron la mercadería de verduras y frutas al fletero”. Al parecer el hombre circulaba flojo de papeles. Periódicamente ayuda al comedor con el transporte gratuito de la mercadería ya, que según contó ella, no poseen los medios para ir a buscar donaciones y cuentan “con su valiosa colaboración totalmente ad honorem”. “Al fletero lo detuvieron y, como le faltaban unos papeles, le dijeron que si no quería tener problemas que le diera la mercadería y lo lleve a la casa”, relató Tortilla. “Entre los inspectores había una mujer que se les subió al flete y les indicó dónde ir. Hicieron como diez cuadras, bajaron las bolsas y después a esa misma señora la pasó a buscar un auto. No volvió con el fletero. Una vergüenza”, dijo. La Mesa de Instituciones recibe donaciones de distintos comercios y vecinos de la región. Esta vez había que viajar a Guernica. “Son cosas que nos da la gente. Nosotros a veces ponemos de nuestro bolsillo para comprar y sacarnos la mercadería fue una gran pérdida”, contó la vecina. Cuando el fletero se dirigió al lugar, pasó sin sobresaltos los controles de los agentes apostados en los retenes del distrito que gobierna Blanca Cantero. Pero a la salida, con las verduras en el camión, los agentes lo detuvieron. Parece que no era un control bromatológico, sino que querían quedarse con lo que no era de ellos. “Le sacaron las verduras y también la suma de 4.900 pesos, que era dinero del fletero”, siguió Torrilla. “Y encima todo eso se lo tuvo que llevar a la casa de uno de los agentes. Tenemos el video donde descargan las bolsas en un domicilio particular”, agregó. El hecho ocurrió hace dos semanas. La mujer dijo que habló con el secretario de Gobierno municipal pero la mercadería no aparece. “Al menos queremos que le devuelvan la plata que le robaron”, completó. (www.REALPOLITIK.com.ar)

Both comments and pings are currently closed.